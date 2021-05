Buffon | addio alla Juve | “Si chiude un ciclo | a fine stagione lascio”

(Di martedì 11 maggio 2021) Dopo qualche rinvio arriva il vero definitivodi Gianluigintus. Il portiere, 43 anni, lascerà i bianconeri a. “Il mio futuro è chiaro e delineato. Quest’anno sirà in maniera definitiva questa bellissima e lunghissima esperienza con la– ha detto il portiere bianconero in un’intervista a beIN Sports -. O smetto di giocare o, se trovo una situazione che mi dà stimoli per giocare o fare un’esperienza di vita diversa, la prendo in considerazione“. “ho dato tutto” Nonostante i 43 anni compiutinon sembra ancora convinto di voler appendere i guantoni al chiodo. Resta però che l’ai colori bianconeri è ormai cosa certa. ...

Gigidicealla Juventus. Il 43enne portiere bianconero ha rivelato le sue scelte in vista della fine della stagione in una intervista a BeIn Sports : "Il mio futuro è chiaro e delineato. Quest'...Gianluigiha annunciato tramite un'intervista a beIN Sports il suoalla Juventus a partire dal prossimo giugno. Guarda il videoBuffon lascia la Juve a fine stagione, lo ha annunciato ufficializzando la sua decisione. Mentre deve scegliere se continuare a giocare ...(Adnkronos) – Gigi Buffon dice addio alla Juventus, ma il portiere 43enne non dà ancora per certo il ritiro. L’estremo difensore bianconero lascerà il club alla fine di quest’anno, come da lui stesso ...