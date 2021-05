Benevento, in prognosi riservata l’uomo gambizzato in via D’Azeglio (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ci sarebbero motivi passionali alla base del ferimento di un uomo di 32anni, avvenuto ieri sera in via Massimo D’Azeglio. Queste le prime conclusioni delle indagini dei Carabinieri accorsi subito dopo il fatto. I Carabinieri hanno anche individuato il presunto autore del gesto, un 31enne nei confronti del quale però non è stato emesso ancora nessun provvedimento di fermo. Intanto l’uomo ferito, attinto da colpi di arma da fuoco alle gambe e ricoverato all’Ospedale San Pio, è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ci sarebbero motivi passionali alla base del ferimento di un uomo di 32anni, avvenuto ieri sera in via Massimo. Queste le prime conclusioni delle indagini dei Carabinieri accorsi subito dopo il fatto. I Carabinieri hanno anche individuato il presunto autore del gesto, un 31enne nei confronti del quale però non è stato emesso ancora nessun provvedimento di fermo. Intantoferito, attinto da colpi di arma da fuoco alle gambe e ricoverato all’Ospedale San Pio, è inma non in pericolo di vita. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

