Ascolti TV | Lunedì 10 Maggio 2021 (Di martedì 11 maggio 2021) Ilary Blasi Nella serata di ieri, Lunedì 10 Maggio 2021, su Rai1 la fiction Chiamami Ancora Amore ha appassionato .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 15 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 A Napoli non Piove Mai ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 John Wick ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Il Giurato ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 4 Hotel segna .000 spettatori con l’%. Sul Nove Fuori in 60 Secondi ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Rai4 Resident Alien registra .000 spettatori con il %. Ascolti TV Access Prime ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 11 maggio 2021) Ilary Blasi Nella serata di ieri,10, su Rai1 la fiction Chiamami Ancora Amore ha appassionato .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 15 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 A Napoli non Piove Mai ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 John Wick ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Il Giurato ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 4 Hotel segna .000 spettatori con l’%. Sul Nove Fuori in 60 Secondi ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Rai4 Resident Alien registra .000 spettatori con il %.TV Access Prime ...

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Lunedì Barbara D'Urso frecciata al veleno: "In tutti questi anni ? " Barbara D'Urso comincia il programma lanciando una frecciata al veleno Ieri, lunedì 10 maggio, ... in questi giorni, stanno parlando male dei suoi programmi e stanno sottolineando il calo degli ascolti.

PizzaGirls: terza stagione ... PARTITA LA TERZA STAGIONE Al via dal 10 maggio su LA5 , dal lunedì al venerdì alle ore 11:50 , ... Per la seconda stagione abbiamo sfiorato i 10 milioni di ascolti su 40 puntate che, con i 5 milioni ...

