Amici: Aka7even ancora contro Anna Pettinelli (Di martedì 11 maggio 2021) In vista della finale è andato in scena un nuovo scontro tra Aka7even e la sua coach Anna Pettinelli: fra i due c'è stato un rapporto di amore e odio durante tutto il percorso e anche a pochi giorni dalla fine dell'avventura nella scuola di Amici il cantante ha contestato le assegnazioni della sua insegnante. Il rapporto tra Aka7even e Anna Pettinelli è stato caratterizzato da numeri alti Articolo completo: dal blog SoloDonna

youaretheview : RT @chenomebuffo: chi l'avrebbe mai detto che un cuozzo e un milanesïe sarebbero stati l'accoppiata perfetta? #aka7even #tancredi #Amici20… - infoitcultura : Amici 20: in finale Aka7even, Giulia, Sangiovanni, Deddy e Alessandro - Anna180502 : RT @geppoone: Da una parte il motivo per il quale Anna Pettinelli fa parte di amici, dall’altra Aka7even. #amici20 - geppoone : Da una parte il motivo per il quale Anna Pettinelli fa parte di amici, dall’altra Aka7even. #amici20 - sonoodepressa : “ora sto facendo il tiramisù, che vuoi” NUOVA PERLA DI ANNA #amici #Amici20 #amici21 #aka7even @aka_7even -