Vaccino Pfizer | sei dosi iniettate per sbaglio a una tirocinante La madre | ' Ha capito subito che qualcosa non andava'

(Di lunedì 10 maggio 2021) Sembrava una vaccinazione come tante, di quelle destinate al personale sanitario. Pochi minuti dopo la puntura, però, alla giovanemassese di psicologia clinica viene fatta una rivelazione ...

L'azienda tedesca di biotecnologia, che ha sviluppato ilanti - Covid assieme a, ha annunciato oggi l'intenzione di espandere la sua presenza in Asia con l'istituzione della sua sede ...Le abbiamo iniettato tutta la fiala di, pari a sei dosi '. È successo ieri mattina all'ospedale di Massa , come riporta oggi 'La Nazione'. Giusto il tempo di metabolizzare la notizia, ...La procedura standard di vaccinazione prevede che il personale medico estragga con una siringa dalla fiala la quantità corrispondente a una sola dose, ma evidentemente chi ha sottoposto al vaccino la ...Le iniettano 6 dosi di vaccino Pfizer per sbaglio, 23enne ricoverata sotto osservazione all'ospedale di Massa Carrara ...