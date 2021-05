(Di lunedì 10 maggio 2021) Cambio di programma nella campagna vaccinale del. Dopo l’esaurimento degli slot disponibili per la prenotazione del sieronei centri vaccinali e dunque l’impossibilità di prenotarsi per questo farmaco nel mese di maggio, l’Unità di crisi regionale ha fatto sapere che “a partire da lunedì 17 maggio saranno estesi i richiami del vaccinoa 5 settimane, ossia 35”. “Chi doveva fare il richiamoil 17 maggio lo farà sempre nello stesso luogo e alla stessa ora il 31 di maggio e così a seguire”, spiega l’Unità di crisi, sottolineando che “al momento” non è prevista “nessuna modifica per tutti gli altri”. Nel frattempo la Regione pensa ad altri Open day, sul modello di Rieti dello scorso fine settimana, negli hub vaccinali. L’idea potrebbe diventare ...

Advertising

TgLa7 : #vaccini, #Lazio: A partire dal lunedì 17 maggio saranno estesi i richiami del vaccino Pfizer a 5 settimane, ossia… - _carIotta : RT @TgLa7: #vaccini, #Lazio: A partire dal lunedì 17 maggio saranno estesi i richiami del vaccino Pfizer a 5 settimane, ossia 35 giorni'. L… - zazoomblog : Vaccini Lazio quando toccherà alle fasce 50 - 53 anni - #Vaccini #Lazio #quando #toccherà - italiaserait : Vaccini Lazio, seconda dose Pfizer a 35 giorni - GiaPettinelli : Vaccini: Lazio, richiamo Pfizer a 5 settimane - Cronaca - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Lazio

Dalla prossima settimana la Regione accelererà nel ritmo delle vaccinazioni giornaliere arrivando a quota 50mila (attualmente nelvengono somministrati tra i 35mila e i 40milaal giorno)...Lo comunica l'Unità di Crisi Covid della Regione. 'Tutti gli interessati verranno avvisati in ... 'Nessuna modifica, al momento, invece per tutti gli altri' spiega l'Unità di Crisi ...A comunicarlo l’Unità di Crisi Covid della Regione: a partire dal lunedì 17 maggio saranno estesi a 35 giorni i richiami del vaccino ...Proseguono le prenotazioni per il vaccino nel Lazio. Da sabato 8 maggio sono state aperte quelle per la fascia d’età 55 e 54 anni. L’Unità di Crisi ha però fatto sapere che sono finiti, per tutto il m ...