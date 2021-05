Si chiama Andrea Eduardo e non vuole seguire le orme del padre che è un grande attore. Sapete di chi si tratta? (Di lunedì 10 maggio 2021) Per il gioco delle somiglianze oggi vi proponiamo la foto di un figlio d’arte, lui si chiama Andrea Eduardo, è nato nel 1995 e suo padre è un attore molto noto, diventato famoso negli anni ’90. Osservando bene la foto si può notare la somiglianza con suo padre, avete capito di chi parliamo? Un padre famoso Suo padre è Alessandro Preziosi, e il ragazzo è nato dalla sua relazione con una donna di nome Rossella Zito. Su Andrea non si sa molto, è un giovane assai riservato, ma sbirciando sul suo profilo Instagram sembrerebbe non avere intenzione, almeno per ora, di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo e seguire le orme del padre, mentre pare sia ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 10 maggio 2021) Per il gioco delle somiglianze oggi vi proponiamo la foto di un figlio d’arte, lui si, è nato nel 1995 e suoè unmolto noto, diventato famoso negli anni ’90. Osservando bene la foto si può notare la somiglianza con suo, avete capito di chi parliamo? Unfamoso Suoè Alessandro Preziosi, e il ragazzo è nato dalla sua relazione con una donna di nome Rossella Zito. Sunon si sa molto, è un giovane assai riservato, ma sbirciando sul suo profilo Instagram sembrerebbe non avere intenzione, almeno per ora, di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo eledel, mentre pare sia ...

