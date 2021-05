Serie B | 38a giornata | Salernitana in Serie B | Cosenza retrocesso in C I risultati e la classifica finale

(Di lunedì 10 maggio 2021) Gol ed emozioni nell'ultimo turno del campionato cadetto.Sono dieci le squadre scese in campo questo pomeriggio alle 14:00, per affrontarsi nell'ultimo turno della regular season del campionato cadetto. La 38esimadiB decreta la promozione dellain A dopo 23 anni: la compagine campana ha battuto per 3-0 il Pescara ed è la seconda squadra a conquistare la massimadopo l'Empoli. Monza sconfitto 2-0 dal Brescia, ai playoff col Chievo Verona. Spal 9° e fuori dagli spareggi nonostante l'1-0 con la Cremonese. Salvo il Pordenone, che vince lo scontro diretto contro il, condannando i calabresi alla retrocessione inC, al terzultimo posto superati dalla Reggiana già retrocessa. L'Empoli rimonta e ...

Advertising

spaziocalcio : #SerieB, la #Salernitana è promossa! Vince a #Pescara nell'ultimo quarto di gara e torna in #SerieA dopo ventidue a… - CalcioWeb : Tutti i risultati del campionato di #SerieB, la classifica ed i verdetti - cascinanotizie : ???? Pisa-Virtus Entella: 3-2 I nerazzurri chiudono la stagione con l'11a vittoria ?? Il Pisa vince grazie alle reti… - digitalsat_it : #SerieB @DAZN_IT 38a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti #ZonaGol - cascinanotizie : Pisa-Virtus Entella: 3-2 Accorcia Dragomir -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 38a

Digital-Sat News

Si è conclusa la stagione regolare diB: la Salernitana è la seconda promossa in A , decisiva la vittoria contro il Pescara. Il Monza si giocherà ai playoff insieme a Lecce, Venezia, Cittadella, Brescia e Chievo . Non si giocheranno ...LUNEDI 10 MAGGIO 2021 ore 14:00Giornata: Zona GOL (diretta esclusiva) Conduce: Alessandro Iori Zona Gol è il programma che vi porta su tutti i campi dellaB, tutti in un solo ...I risultati e i marcatori dell'ultima giornata di Serie B: le promosse, le retrocesse e le qualificate ai playoff per salire in Serie A.38 a partita con una percentuale di trasformazione dell'85,6%. E tra i nostri arbitri chi sono quelli che ne fischiano di più? Abbiamo considerato solo quelli che ne hanno assegnati oiù di cinque in ...