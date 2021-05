Seconda dose Astrazeneca: cosa succede dopo stop Ue a rinnovo del contratto (Di lunedì 10 maggio 2021) Astrazeneca : ancora uno stop, ancora chiarimenti necessari. Ieri l a Commissione Europea ha annunciato di non rinnovare il contratto per il vaccino anti - Covid di Oxford, oltre la scadenza ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021): ancora uno, ancora chiarimenti necessari. Ieri l a Commissione Europea ha annunciato di non rinnovare ilper il vaccino anti - Covid di Oxford, oltre la scadenza ...

Advertising

sbonaccini : Superate pochi minuti fa 1.900.000 somministrazioni, mentre a fine maggio saremo ben oltre il milione e mezzo di pe… - Agenzia_Ansa : Oncologi, per i pazienti fragili non estendere i tempi di richiamo dei vaccini mRNA. 'La seconda dose vada data ent… - nzingaretti : Nel Lazio abbiamo superato il traguardo dei due milioni di somministrazioni di #vaccino, il 90% degli over 80 preno… - Lasmilla04 : RT @Cinzia08959905: Non sapevo se scriverlo o no questo tweetter. A fine gennaio ho fatto seconda dose di vaccino. All'epoca fui attaccata… - Daniela192601 : RT @_cieloitalia: Treviso, 90enne muore dopo la seconda dose Pfizer. A Mestre caso analogo -