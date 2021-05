Scienze | fiori selvatici a rischio | carenza impollinatori dimezza produzione di semi

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 maggio 2021) Pisa, 10 mag. - (Adnkronos) - Ie la biodiversità dei nostri panorami sono aperché la diminuzione degli insettiprovoca un calo dal 20 al 50 per cento deiprodotti. E' questo quanto emerge da uno studio condotto all'Università di Pisa e appena pubblicato sulla rivista "Acta Oecologica". I ricercatori definiscono questo fenomeno come "depressione da consanguineità". In altre parole le piante e i'mal sopportano' il proprio polline e per produrreprediligono invece quello proveniente da altridella spessa specie portato appunto dagli insetticome api, bombi o farfalle. "I risultati hanno evidenziato che alcune specie soffrono ...