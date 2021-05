Samsung, smartwatch e pieghevoli più resistenti: la tecnologia (Di lunedì 10 maggio 2021) Stando ad alcune recenti notizie riportate da ‘letsgodigital.org‘, pare che Samsung, tra non molto, sarebbe in procinto di lanciare dispositivi di prossima generazione, anche pieghevoli, molto più durevoli grazie all’utilizzo della tecnologia Armor Frame. Oltre a questo marchio rilasciato da Samsung Electronics e probabilmente diretto ai Samsung Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3, adesso l’azienda sudcoreana starebbe lavorando a qualcosa di molto simile ed in grado di ampliare i display dei suoi futuri dispositivi. Questa nuova tecnologia, che interesserà non solo gli smartphone, ma anche gli smartwatch futuri (forse come il noto Galaxy Watch 4), è stata presentata con il nome di Samsung Pro-Shield, depositata lo scorso 27 aprile 2021 presso il Regno ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 10 maggio 2021) Stando ad alcune recenti notizie riportate da ‘letsgodigital.org‘, pare che, tra non molto, sarebbe in procinto di lanciare dispositivi di prossima generazione, anche, molto più durevoli grazie all’utilizzo dellaArmor Frame. Oltre a questo marchio rilasciato daElectronics e probabilmente diretto aiGalaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3, adesso l’azienda sudcoreana starebbe lavorando a qualcosa di molto simile ed in grado di ampliare i display dei suoi futuri dispositivi. Questa nuova, che interesserà non solo gli smartphone, ma anche glifuturi (forse come il noto Galaxy Watch 4), è stata presentata con il nome diPro-Shield, depositata lo scorso 27 aprile 2021 presso il Regno ...

