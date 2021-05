**Roma: Muroni, non partecipo alle primarie, non ci sono le condizioni’** (2) (Di lunedì 10 maggio 2021) (Adnkronos) – (Adnkronos) – La deputata verde riflette anche sul rapporto tra Pd e M5s a Roma, oggetto di discussione in queste ore: “sono molto preoccupata da questo rapporto -spiega-. Lo sforzo di tenere il M5s nell’ambito della coalizione deve esserci, ma mi preoccupa questo atteggiamento di rincorsa e di assuefazione rispetto al purchè sia. Io ho partecipato da parlamentare all’esperienza del Conte II, non ho visto lo sforzo di confrontarsi su una cultura politica comune. Era sempre un mediare sui provvedimenti, senza una visione comune. Quello che è accaduto a Roma è la prova provata di tutto questo. Senza questo sforzo politico e culturale sarà dura affrontare insieme le amministrative”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 maggio 2021) (Adnkronos) – (Adnkronos) – La deputata verde riflette anche sul rapporto tra Pd e M5s a Roma, oggetto di discussione in queste ore: “molto preoccupata da questo rapporto -spiega-. Lo sforzo di tenere il M5s nell’ambito della coalizione deve esserci, ma mi preoccupa questo atteggiamento di rincorsa e di assuefazione rispetto al purchè sia. Io ho partecipato da parlamentare all’esperienza del Conte II, non ho visto lo sforzo di confrontarsi su una cultura politica comune. Era sempre un mediare sui provvedimenti, senza una visione comune. Quello che è accaduto a Roma è la prova provata di tutto questo. Senza questo sforzo politico e culturale sarà dura affrontare insieme le amministrative”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

