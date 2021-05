Qual è il vero problema della Juventus

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 10 maggio 2021) C'è poco bianco e tantissimo nero in casa, reduce dal clamoroso tracollo 0-3 in casa contro il Milan e con l'obiettivo Champions più distante, incredibile legge del contrappasso per chi negli ultimi nove anni in Italia aveva semplicemente dominato portando a casa scudetti a raffica. Uno scudetto, quello di quest'anno, che è invece finito all'Inter dell'ex Antonio Conte, proprio lui che aveva gettato le basi per l'iniziodittatura juventina, e che adesso fa felice il popolo interista. La Juve si interroga, confusa e disorientata in un ambiente che non è il suo, quellolotta punto a punto per conquistare un traguardo. E le domande sono in tanti a farsele, in una lunga catena di errori e contraddizioni che alla fine presentano il conto. Le scelte Come in ogni catena di comando, le scelte vengono fatte dall'alto e, a ...