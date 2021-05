Prima i primitivi poi gli arrivisti: Fariba si è inimicata tutti (Di martedì 11 maggio 2021) Fariba è sull’Isola da 56 giorni e ha superato diverse nomination ma non è riuscita ad inserirsi né nel gruppo degli arrivisti né nel gruppo dei primitivi Fariba, mamma di Giulia Salemi, è entrata in Palapa dopo aver trascorso le prime puntate all’isola dei Parassiti con Ubaldo, che ha dovuto abbandonare il gioco la settimana scorsa per via di un problema ai denti. Dall’Isola dei Parassiti alla Palapa: entrambi si sono aggiudicati il titolo da aspiranti naufraghi a naufraghi, raggiungendo gli altri compagni d’avventura. Ma la naufraga Prima nel gruppo dei primitivi, poi nel gruppo degli arrivisti non riesce ad instaurare un bel rapporto con i naufraghi, anche se all’inizio sembrava aver trovato il suo equilibrio con gli arrivisti. Leggi anche–> ... Leggi su 361magazine (Di martedì 11 maggio 2021)è sull’Isola da 56 giorni e ha superato diverse nomination ma non è riuscita ad inserirsi né nel gruppo degliné nel gruppo dei, mamma di Giulia Salemi, è entrata in Palapa dopo aver trascorso le prime puntate all’isola dei Parassiti con Ubaldo, che ha dovuto abbandonare il gioco la settimana scorsa per via di un problema ai denti. Dall’Isola dei Parassiti alla Palapa: entrambi si sono aggiudicati il titolo da aspiranti naufraghi a naufraghi, raggiungendo gli altri compagni d’avventura. Ma la naufraganel gruppo dei, poi nel gruppo deglinon riesce ad instaurare un bel rapporto con i naufraghi, anche se all’inizio sembrava aver trovato il suo equilibrio con gli. Leggi anche–> ...

Advertising

Peppev5 : Scusa Giulia, prima erano i primitivi a sbagliare Ora sono gli arrivisti a sbagliare Ma tua madre non sbaglia mai????? #isola - iamsalvonic : #isola no vabbè choc non me l'aspettavo che Isolde molto amica di Roberto lo nominasse #isoladeifamosi In ogni cas… - BarbaCarmela : RT @doriana_gallo: Comunque non ci siamo fermati sul fatto che adesso Persiafake è nei primitivi e avremo di nuovo la stessa situazione che… - Patty63197317 : RT @doriana_gallo: Comunque non ci siamo fermati sul fatto che adesso Persiafake è nei primitivi e avremo di nuovo la stessa situazione che… - ornellamiranda8 : RT @doriana_gallo: Comunque non ci siamo fermati sul fatto che adesso Persiafake è nei primitivi e avremo di nuovo la stessa situazione che… -