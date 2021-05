Pordenone-Cosenza 2-0: cronaca e highlights (Di lunedì 10 maggio 2021) Pordenone-Cosenza 2-0 è una vittoria preziosa per il Pordenone in questa trentottesima giornata di Serie B. Pordenone-Cosenza 2-0: cronaca Molta fortuna è la vera chiave di questa partita di oggi che ha visto la vittoria per 2-0 della squadra di di Maurizio Domizzi. Prima svolta al 78? con la rete di Karlo Butic. Dopo questo goal le due squadre che continuano a cercare la porta avversaria per chiudere o riaprire i giochi. Il 2-0 finale però è un autogol di Luca Crecco al 94?. Misuraca e compagni, con i tre punti conquistati, fanno un bel passo avanti in classifica. Come se non bastasse il Cosenza ha dovuto giocare gli ultimi minuti del secondo tempo in inferiorità numerica, dopo l’espulsione di Andrea Tiritiello. Il Pordenone ha effettuato più ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 10 maggio 2021)2-0 è una vittoria preziosa per ilin questa trentottesima giornata di Serie B.2-0:Molta fortuna è la vera chiave di questa partita di oggi che ha visto la vittoria per 2-0 della squadra di di Maurizio Domizzi. Prima svolta al 78? con la rete di Karlo Butic. Dopo questo goal le due squadre che continuano a cercare la porta avversaria per chiudere o riaprire i giochi. Il 2-0 finale però è un autogol di Luca Crecco al 94?. Misuraca e compagni, con i tre punti conquistati, fanno un bel passo avanti in classifica. Come se non bastasse ilha dovuto giocare gli ultimi minuti del secondo tempo in inferiorità numerica, dopo l’espulsione di Andrea Tiritiello. Ilha effettuato più ...

