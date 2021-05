Pirlo non sarà esonerato dalla Juventus: la società lo conferma (Di lunedì 10 maggio 2021) Andrea Pirlo non sarà esonerato dal ruolo di allenatore della Juventus. La sconfitta pesante rimediata nello scontro diretto col Milan poteva mettere in discussione la sua posizione, ma la società ha deciso di non esonerarlo. La notizia è riportata sul sito di Gianluca Di Marzio, dove viene quindi esclusa la possibilità di una promozione interna sia di Tudor che di altri membri dello staff. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 10 maggio 2021) Andreanondal ruolo di allenatore della. La sconfitta pesante rimediata nello scontro diretto col Milan poteva mettere in discussione la sua posizione, ma laha deciso di non esonerarlo. La notizia è riportata sul sito di Gianluca Di Marzio, dove viene quindi esclusa la possibilità di una promozione interna sia di Tudor che di altri membri dello staff. L'articolo ilNapolista.

romeoagresti : #Pirlo non banale su #McKennie: “È dimagrito: una cosa che gli abbiamo messo in testa. È concentrato, ed è più prof… - FBiasin : Più di '#Pirlo che allena la #Juve' il problema è 'come ci è arrivato un esordiente ad allenare la #Juve'. L'allen… - SkySport : Milan-Juventus, Pirlo: 'Non mi faccio da parte, mi sono dovuto adattare' - diegocecati : RT @NonConoscoVG: La Juve conferma Pirlo fino a fine stagione. Visto che non è colpa sua e noi siamo assolutamente al suo fianco, proponiam… - IRebell05 : RT @fabioct_: Non ho parole per gli Juventini che vogliono Pirlo esonerato a 3 giornate dalla fine. It’s a Ranieri-Ferrara-Zaccheroni-Del N… -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo non Juve, vertice societario in corso: si decide il futuro di Pirlo ... ormai non più padroni del loro destino per la qualificazione in Champions League, la dirigenza si è riunita, secondo le indiscrezioni di Sky, alla Continassa per decidere se esonerare Andrea Pirlo o ...

Juve, vertice dei dirigenti alla Continassa: Pirlo, sono ore decisive Con Andrea Pirlo alla Continassa a dirigere i lavori già nella mattinata, perché tra due giorni si rigioca, in casa del Sassuolo, e ogni partita ha un peso che non c'è bisogno di spiegare. Ma al ...

Pirlo non si dimette: “È colpa mia, lavorerò fin quando la Juve me lo consentirà” Sport Fanpage Juve prima per valore della squadra: la classifica di Transfermarkt La Juve è la prima squadra in Italia per valore della rosa: ecco la classifica di Transfermarkt, noto portale calcistico Nonostante vari club si siano rinforzati... Giuseppe Marotta, amministratore de ...

Juventus, la società bianconera conferma Pirlo come allenatore Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Juventus pare intenzionata a confermare Andrea Pirlo come allenatore da qui al temine della stagione. Nonostante la pesante sconfitta di ieri sera contro ...

