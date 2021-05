Pierpaolo Sileri, arriva l’annucio: toglieremo la mascherina. Ecco la data esatta (Di lunedì 10 maggio 2021) Su Radio 24, a 24 Mattino, Pierpaolo Sileri ha fatto una rivelazione molto importante. Ecco cos’ha detto: Togliersi la mascherina all’aperto? Concordo con questa ipotesi quando saranno raggiunti i 30 milioni (la metà della popolazione target) con almeno una dose di vaccino, bisognerà aspettare 3 settimane per avere una buona protezione, allora è chiaro che anche la mascherina all’aperto dove non c’è assembramento credo sia sensato mettersela in tasca e rimettersela in faccia quando c’è assembramento e rischio. Secondo lui bisognerà incrementare le campagne di informazione per chi non vuole vaccinarsi, anche se crede che la presenza di un Green Pass, che consente di muoversi perché vaccinati sarà un grande stimolo per la vaccinazione. Capisco le persone e il bisogno di ricominciare a fare una ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 10 maggio 2021) Su Radio 24, a 24 Mattino,ha fatto una rivelazione molto importante.cos’ha detto: Togliersi laall’aperto? Concordo con questa ipotesi quando saranno raggiunti i 30 milioni (la metà della popolazione target) con almeno una dose di vaccino, bisognerà aspettare 3 settimane per avere una buona protezione, allora è chiaro che anche laall’aperto dove non c’è assembramento credo sia sensato mettersela in tasca e rimettersela in faccia quando c’è assembramento e rischio. Secondo lui bisognerà incrementare le campagne di informazione per chi non vuole vaccinarsi, anche se crede che la presenza di un Green Pass, che consente di muoversi perché vaccinati sarà un grande stimolo per la vaccinazione. Capisco le persone e il bisogno di ricominciare a fare una ...

