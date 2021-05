Meteo con BRUTTO nocciolo d’aria FREDDA vagante per l’Europa (Di lunedì 10 maggio 2021) CENTRO Meteo AMERICANO: lungo termine rischio freddo.Osservando l’evoluzione Meteo dei principali modelli matematici di previsione rimaniamo stupiti delle forti variazioni di temperatura che sono previste in Europa nelle prossime due settimane. Cambiamenti di temperatura e di tempo atmosferico eccessivi per il mese di maggio, un periodo che eredita parte degli scambi di masse d’aria che sono tipici di primi mesi della primavera, ma che precede l’avvento dell’estate Meteorologica. In alcuni approfondimenti vi abbiamo parlato del rischio di forti ondate di calore, probabilmente fulminee, e derivanti da improvvisi affondi di masse d’aria FREDDA verso la Penisola Iberica, che generalmente innescano una risposta di masse d’aria calda dal Nordafrica verso l’Italia. E ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 10 maggio 2021) CENTROAMERICANO: lungo termine rischio freddo.Osservando l’evoluzionedei principali modelli matematici di previsione rimaniamo stupiti delle forti variazioni di temperatura che sono previste in Europa nelle prossime due settimane. Cambiamenti di temperatura e di tempo atmosferico eccessivi per il mese di maggio, un periodo che eredita parte degli scambi di masseche sono tipici di primi mesi della primavera, ma che precede l’avvento dell’estaterologica. In alcuni approfondimenti vi abbiamo parlato del rischio di forti ondate di calore, probabilmente fulminee, e derivanti da improvvisi affondi di masseverso la Penisola Iberica, che generalmente innescano una risposta di massecalda dal Nordafrica verso l’Italia. E ...

