Maurizio | 18 coltellate alle moglie Ma non esce vivo dalla sua cella

(Di lunedì 10 maggio 2021) Un uomo di Bergamo,Quattrocchi, ha concluso la sua esistenza tragicamente. Nel 2019 era stato accusato dell’omicidio dellaZinaida Solonari. Era stato accusato dell’omicidio dellaQuattrocchi, un peso che l’uomo non è più riuscito a reggere finendo per togliersi la vita in unadel carcere di Bergamo dove si trovava L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Maurizio coltellate

Leggilo.org

Uccise la moglie a: suicidaQuattrocchi Si è tolto la vita nel carcere in cui era detenuto dal giorno del delitto della moglie,Quattrocchi, muratore di 49 anni. L'uomo ...Era la prima udienza con i testimoni, martedì scorso. Per la maggior parte del tempoQuattrocchi aveva tenuto gli occhi abbassati, nella gabbia a vetri dei detenuti , in Corte ...18,...Sottoposto a sequestro per abusi edilizi il parcheggio di via IV Novembre, a Torre Annunziata, dove lo scorso 19 aprile hanno ucciso Maurizio Cerrato.Martedì scorso era iniziato davanti alla Corte d'Assise del tribunale di Bergamo il processo a suo carico ed era comparso in aula, nella cella riservata ai detenuti: durante la prima udienza erano sta ...