Lampedusa altri 4 sbarchi, in 635 arrivano nella notte (Di lunedì 10 maggio 2021) Nel week end erano già approdate nell'isola 1400 persone. Oggi 200 saranno trasferite. L'hotspot dell'isola al collasso. Il leader della Lega Salvini chiede un incontro con il premier Draghi per ...

RaiNews : Oltre mille arrivi in poche ore. Il sindaco Totò Martello: si è aperta la rotta libica, il problema va affrontato… - Corriere : Migranti, a Lampedusa altri 4 sbarchi: oltre 2mila profughi nell’hotspot al collasso - LegaSalvini : ?? Maria Giovanna Maglie: 'Ci occupiamo di Fedez e della intemerata di Enrico Letta sullo Ius Soli come priorità. In… - Paola06102138 : RT @francescatotolo: Altri 419 #migranti in arrivo a #Lampedusa. - liberainfo : RT @Corriere: Migranti, a Lampedusa altri 4 sbarchi: oltre 2mila profughi nell’hotspot al collasso -