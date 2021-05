L’amore parlato (Di lunedì 10 maggio 2021) Con una certa preoccupazione, qualche giorno fa, alcune di noi hanno ricevuto la foto della foto di un articolo (ormai non si sprecano neppure a mandarti un link, e in fondo è più onesto: ti mandano direttamente la sola cosa che leggerai, il titolo). La foto: sotto un’orrida doppia faccia, metà ragazzo metà ragazza, entrambi al telefono, c’era scritto “Non ti ho mai visto, ma ti amo”. Poiché la cosa, naturalmente, ci riguardava da vicino, nel senso che riguardava una nostra amica, parlava proprio di una storia che sta vivendo o ha già vissuto lei, siamo risalite al pezzo, lo abbiamo letto con grande attenzione, abbiamo appreso che un numero crescente di adolescenti intrattiene relazioni sentimentali, anche piuttosto intense, con persone che non ha mai visto, incontrato, sfiorato. Relazioni che nascono parlando, crescono parlando, muoiono parlando. Tutto un dire e un fare senza mai ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 10 maggio 2021) Con una certa preoccupazione, qualche giorno fa, alcune di noi hanno ricevuto la foto della foto di un articolo (ormai non si sprecano neppure a mandarti un link, e in fondo è più onesto: ti mandano direttamente la sola cosa che leggerai, il titolo). La foto: sotto un’orrida doppia faccia, metà ragazzo metà ragazza, entrambi al telefono, c’era scritto “Non ti ho mai visto, ma ti amo”. Poiché la cosa, naturalmente, ci riguardava da vicino, nel senso che riguardava una nostra amica, parlava proprio di una storia che sta vivendo o ha già vissuto lei, siamo risalite al pezzo, lo abbiamo letto con grande attenzione, abbiamo appreso che un numero crescente di adolescenti intrattiene relazioni sentimentali, anche piuttosto intense, con persone che non ha mai visto, incontrato, sfiorato. Relazioni che nascono parlando, crescono parlando, muoiono parlando. Tutto un dire e un fare senza mai ...

Laurater7 : @Permalosa02 Non si è parlato di amore nemmeno a febbraio che c'era l'inizio di una conoscenza. Piuttosto cerca di… - nevrsland : mi hanno fatto l’over party perché ho parlato dell’amore universale chi come me - mestessastanacc : @trustinvibes io non ho letto Robinson Crusoe ma ho iniziato questo perché ne ha parlato il prof di italiano in cla… - ilfoglio_it : L’amore parlato. Innamorarsi senza vedersi, incontrarsi, sfiorarsi. Siamo sicuri sia meno intenso? L’ennesimo alla… - SaraRot85294898 : @sara28873321 @PRElemi_ @AriAriona Perdonami ma non lo ha mai detto ?? è questo il punto, ha sempre parlato di infat… -

