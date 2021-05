La Salernitana torna in Seria A, folla in strada per i festeggiamenti e traffico bloccato – Video (Di lunedì 10 maggio 2021) Tante persone in strada a Salerno, traffico bloccato lungo tutta via Roma con centinaia di tifosi che hanno invaso la carreggiata stradale. Stessa scena anche in altre strade cittadine. In tantissimi si sono riversati per festeggiare il ritorno della Salernitana in serie A. Un tifo variegato, grandi e bambini avvolti dai colori granata, stanno esultando per questa grande vittoria. Scene di entusiasmo anche a piazza Casalbore, nei pressi dello stadio Vestuti, ritrovo storico della tifoSeria. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Tante persone ina Salerno,lungo tutta via Roma con centinaia di tifosi che hanno invaso la carreggiatale. Stessa scena anche in altre strade cittadine. In tantissimi si sono riversati per festeggiare il ritorno dellain serie A. Un tifo variegato, grandi e bambini avvolti dai colori granata, stanno esultando per questa grande vittoria. Scene di entusiasmo anche a piazza Casalbore, nei pressi dello stadio Vestuti, ritrovo storico della tifo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

