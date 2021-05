Juventus, la stagione di transizione sta diventando un fallimento: dal “maestro” Pirlo al mercato, tutti gli errori di Agnelli (Di lunedì 10 maggio 2021) Nel calcio non si può sempre vincere. Persino per la squadra per cui “è l’unica cosa che conta”, e che viene da un dominio incontrastato di quasi un decennio in Serie A. Prima o poi doveva accadere che la Juventus perdesse lo scudetto, ed era prevedibile che accadesse quest’anno, con i due cicli vincenti (Conte-Allegri) definitivamente esauriti, e un’avversaria (l’Inter di Conte) finalmente all’altezza e in grado di raccogliere il testimone. Era inimmaginabile, però, che questa fisiologica stagione di transizione si trasformasse in un fallimento epocale. È ciò che sta succedendo in queste ore: la Juventus umiliata in casa per 3-0 dal Milan in quello che era a tutti gli effetti uno spareggio-Champions, ormai scivolata al quinto posto in classifica, virtualmente fuori dall’Europa che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Nel calcio non si può sempre vincere. Persino per la squadra per cui “è l’unica cosa che conta”, e che viene da un dominio incontrastato di quasi un decennio in Serie A. Prima o poi doveva accadere che laperdesse lo scudetto, ed era prevedibile che accadesse quest’anno, con i due cicli vincenti (Conte-Allegri) definitivamente esauriti, e un’avversaria (l’Inter di Conte) finalmente all’altezza e in grado di raccogliere il testimone. Era inimmaginabile, però, che questa fisiologicadisi trasformasse in unepocale. È ciò che sta succedendo in queste ore: laumiliata in casa per 3-0 dal Milan in quello che era agli effetti uno spareggio-Champions, ormai scivolata al quinto posto in classifica, virtualmente fuori dall’Europa che ...

