Inizia l’era del green pass UE | dal 1° giugno i dati reali

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 10 maggio 2021) La prima freccia l’aveva scoccata la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen che, l’8 maggio, aveva scritto su Twitter che l’Unione Europea era pronta a lanciare il DigitalCertificate già a partire dal mese di. Un’indicazione che, tuttavia, restava piuttosto vaga, anche perché sono ancora tanti i punti interrogativi sull’acquisizione deisanitari sensibili che permetterebbero il funzionamento delper spostarsi tra i Paesi dell’UE in condizioni di sicurezza. Oggi, invece, fonti della Commissione Europea fanno sapere che la misura è già pronta per essere testata a partire dalla giornata del 10 maggio, momento in cui si metterà a punto una sorta di test tra 18 Paesi membri più l’Islanda. LEGGI ANCHE > Da metà maggio operativo il...