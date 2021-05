Il tornado Osimhen si abbatte su La Spezia

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 10 maggio 2021) Unal Picco di La. Victorè l’MVP del trentacinquesimo turno di Serie A, grazie a una prestazione eccelsa che ha permesso al Napoli di Gattuso di imporsi 4-1 in trasferta.Il nigeriano per la prima volta in carriera ha partecipato a tre gol (due reti e un assist vincente) nello stesso match di un top-5 campionato europeo. Uno stato di grazia che dura ormai da inizio aprile, visto che solo Dusan Vlahovic (nove gol) ha messo a referto più reti dinegli ultimi 40 giorni considerando i cinque maggiori tornei continentali. Il “giaguaro” del Napoli ha messo a referto la sua terza doppietta in carriera, la prima dall’agosto 2019 quando vestiva la maglia del Lille, mostrando un Indice di Efficienza Tecnica (98%) e Fisica (95%) in linea con i migliori centravanti europei. La sua prova contro lo ...