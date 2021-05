Il “risveglio” di Chernobyl, spiegato (Di lunedì 10 maggio 2021) A Chernobyl stanno ripartendo processi di fissione nucleare? Questo è quanto la comunità scientifica si chiede dopo che i macchinari e i sensori che monitorano il Reattore 4 dell’impianto ucraino, teatro 35 anni fa del più celebre e drammatico disastro nucleare della storia insieme a quello di Fukushima, hanno rilevato anomalie sospette nelle emissioni e nelle attività InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 10 maggio 2021) Astanno ripartendo processi di fissione nucleare? Questo è quanto la comunità scientifica si chiede dopo che i macchinari e i sensori che monitorano il Reattore 4 dell’impianto ucraino, teatro 35 anni fa del più celebre e drammatico disastro nucleare della storia insieme a quello di Fukushima, hanno rilevato anomalie sospette nelle emissioni e nelle attività InsideOver.

IlContiAndrea : Gli scienziati allarmati per il “risveglio' del reattore nucleare di #Chernobyl, dormiente dal disastro del 1986. N… - magizito : Il risveglio del drago: 40 anni dopo, Chernobyl brucia ancora - Antonio98854326 : di queste cose e meglio non parlarne siamo già saturi di Covid e in più ci date il digestivo con la chernobyl Il f… - LaStampa : Il fisico: “Chernobyl? Nessun risveglio, al situazione si risolverà” - senza_il : Pandemia, un #razzocinese e ora il risveglio del reattore nucleare di #Chernobyl. Non so voi, ma io comincio a sca… -