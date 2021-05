“Ho chiuso, stop”. Stefania Orlando, la decisione: “Ho preferito così” (Di lunedì 10 maggio 2021) Che fine ha fatto la Queen? Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 5 che l’ha rilanciata in tutti i sensi, Stefania Orlando ha raccontato tutte le difficoltà legate al ritorno alla vita di tutti i giorni. L’ex gieffina ha avuto anche uno spiacevole contrattempo nel lancio del video della sua ultima canzone, “Babilonia”, poi fortunatamente superato. La bella conduttrice romana ha deciso di non esagerare con le ospitate in tv. così l’abbiamo vista, dopo il GF Vip, a Verissimo da Silvia Toffanin, poi da Barbara D’Urso nel Live, ad Avanti un altro con Bonolis, e poi al Maurizio Costanzo Show e a Diritto e rovescio da Del Debbio. Ora Stefania ha rilasciato un’intervista a Panorama dove dà dei consigli all’amico Tommaso Zorzi: “Tommaso è giovane, colto, rappresenta il futuro della tv, è rampante e ha grande talento. È ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 maggio 2021) Che fine ha fatto la Queen? Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 5 che l’ha rilanciata in tutti i sensi,ha raccontato tutte le difficoltà legate al ritorno alla vita di tutti i giorni. L’ex gieffina ha avuto anche uno spiacevole contrattempo nel lancio del video della sua ultima canzone, “Babilonia”, poi fortunatamente superato. La bella conduttrice romana ha deciso di non esagerare con le ospitate in tv.l’abbiamo vista, dopo il GF Vip, a Verissimo da Silvia Toffanin, poi da Barbara D’Urso nel Live, ad Avanti un altro con Bonolis, e poi al Maurizio Costanzo Show e a Diritto e rovescio da Del Debbio. Oraha rilasciato un’intervista a Panorama dove dà dei consigli all’amico Tommaso Zorzi: “Tommaso è giovane, colto, rappresenta il futuro della tv, è rampante e ha grande talento. È ...

Ultime Notizie dalla rete : chiuso stop Covid. Verso allentamento del coprifuoco e nuove aperture Ansa . Allentamento del coprifuoco, ristoranti aperti anche al chiuso e consumazione ai banconi del bar. Ma anche feste di matrimonio e una nuova road map delle ... a partire dallo stop alla quarantena ...

Sardegna, si riapre lunedì col coprifuoco alle 24 e con i bar che possono ospitare clienti anche all'interno? ...e invita tutti a 'venire per turismo in Italia' potrebbe fare scattare da metà maggio anche lo stop ... il primo giugno riapriranno anche le palestre al chiuso. I centri commerciali riapriranno nel ...

Sestri Levante, sottopasso ferroviario chiuso. Stop in arrivo per le gallerie Il Secolo XIX Ristoranti al chiuso dal 24 maggio? Il dossier riaperture accelera La data, proposta fra le linee da Pierpaolo Sileri, anticiperebbe quella ufficiale dell'1 giugno. Ma tutta la road map sulla ripresa delle attività va verso una revisione. A partire dall'orario del co ...

Napoli, vaccini finiti. chiusi i due più grandi hub Sono stati chiusi i due grandi hub a Napoli. La mancanza dei vaccini ha portato allo stop nei due centri maggiori della città, vale a dire la Mostra d’Oltremare e Capodichino. Il responsabile dell’Uni ...

