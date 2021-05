Furbetti del Super Cashback e pompe fuori uso | Punto Informatico

(Di lunedì 10 maggio 2021) Commissioni elevate per chi gestisce gli impianti nelle stazioni di servizio e dispositiviuso: la denuncia di FAIB Confesercenti Ravenna.deluso. Read MoreL'articolodelusoproviene da HelpMeTech.

Advertising

MazziottaFabio : RT @Margi624: Invece di 'cercare i furbetti del coprifuoco' cercate gli spacciatori. - mlpedo1 : RT @Sylvie26804002: Ma quanto è irritante l'espressione 'I furbetti del coprifuoco'? #staseraitalia - AA31192Patriota : RT @Libero_official: Nel mirino del #Fisco chi ha dichiarato il falso per ottenere i #ristori: ecco gli strumenti a disposizione delle #Ent… - puntotweet : Furbetti del Super Cashback e pompe fuori uso - - TristiPalate : @PalaDanyela83 @Mauri71o @PossibileIt @maddalena2471 Basta sentire i termini che usiamo: anche quando li becchiamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Furbetti del

InvestireOggi.it

Commissioni elevate per chi gestisce gli impianti nelle stazioni di servizio e dispositivi fuori uso: la denuncia di FAIB Confesercenti ...Il sindacato servirà per stanare anche questi. Altro che proletari. Infine, al signor Musazzi allego fototipo di messaggi che mi sono arrivati, dopo che ha pubblicato il video, dal suo '...Commissioni elevate per chi gestisce gli impianti nelle stazioni di servizio e dispositivi fuori uso: la denuncia di FAIB Confesercenti Ravenna.Il MEF potrebbe predisporre una “lista nera” del cashback, dove finiranno i “furbetti” che saranno esclusi dall’intero programma.