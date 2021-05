Elezioni | Codacons supporta candidatura Gualtieri

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 10 maggio 2021) Roma – “Esprimiamo soddisfazione per laa sindaco di Roma di Roberto, persona perbene e capace che potrebbe rappresentare una speranza per i romani, oggi lasciati in balia di candidati assolutamente inadeguati come Virginia Raggi e Carlo Calenda, soggetti che hanno dimostrato di non possedere alcuna capacita’ ne’ come amministratori pubblici, ne’ come politici”. Lo afferma il, commentando la decisione dell’ex Ministro di partecipare alle primarie del Pd. “Oggi Roma rischia di ritrovarsi come nuovo sindaco Virginia Raggi, che durante il suo mandato ha distrutto la citta’ peggiorando sensibilmente la qualita’ della vita dei cittadini sotto ogni aspetto, al punto che i romani le hanno conferito il premio “Nerone” per aver messo a ferro e fuoco la capitale. O peggio potrebbero avere come primo cittadino Carlo ...