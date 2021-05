Cosa pensi della scienza e degli scienziati dopo un anno di pandemia? Rispondi al sondaggio

(Di lunedì 10 maggio 2021) Ladi SARS-COV 2 ha reso necessaria una diffusa comunicazione di informazioni scientifiche sul Covid da parte dei mass media. Abbiamo visto moltiospiti di trasmissioni televisive e letto molte loro interviste su quotidiani e giornali online. Vorremmo capire che idea ti sei fatto di questo nuovo fenomeno: la presenzasui media ti ha aiutato a comprendere meglio le varie questioni riguardanti il virus? Che opinione ti sei fatto? Clicca su questo link per rispondere al: https://opipo.limesurvey.net/372623?lang=it Le tue risposte sarutili per una ricerca sulla percezionedurante la ...

Advertising

helmvergara1 : RT @alone73x1: #10maggio #Buongiorno a tutti #TraRisoEPianto Ettore Scola dal film consigliato La famiglia cosa pensi? E chi pensa? All'… - polistodis : @ninettamia_ @Lollysma Se pensi sia la stessa cosa c'è un problema. - fra_sempru : @GFornacetti Cosa pensi degli altri international? - whynery : News Factory - lo strumento per la tua informazione ???? ?????Oggi centrare il concetto di 'esperienza' diventa fondam… - LenaLizard : @civati Non vorrei sembrarti offtopic ma ti sarei grata se volessi rispondermi a cosa ne pensi di quanto sta accade… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa pensi

NBAPassion.com

..."verdi" hanno sia a monte che a valle ripercussioni pesantissime a livello ecologico (siad ... la medesima conversione del mondo intero in quantità senza qualità, inda scambiare sul mercato...."verdi" hanno sia a monte che a valle ripercussioni pesantissime a livello ecologico (siad ... la medesima conversione del mondo intero in quantità senza qualità, inda scambiare sul mercato.L'intervista al regista newyorchese andata in onda ieri sera su Rai3 nel programma condotto da Fabio Fazio è stata un po' deludente: come ci si poteva aspettare che fosse. Ma va bene lo stesso così. A ...La riflessione di Stefano Semplici, docente di Etica a Tor Vergata, sul testo base sul reclutamento: per evitare raccomandazioni, sono esclusi tutti i candidati interni tranne le donne con figli e i d ...