Cavallo imbizzarrito contro un’auto | disarcionata | 30enne finisce in ospedale

(Di lunedì 10 maggio 2021) Grosso spavento per una ragazza bergamasca di 30 anni che domenica mattina è statadalche stava montando, cadendo violentemente a terra. È successo a Passirano, in provincia di Brescia, durante una gara di endurance organizzata da un circolo ippico della zona. All’improvviso la giovane ha perso illlo dell’animale, che si èallontanandosi dal percorso e terminando la sua corsaparcheggiata lungo la strada. La giovane, che in un primo momento sembrava avesse battuto la schiena, è stata subito soccorsa e portata in eliambulanza all’Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stata ricoverata in codice rosso: avrebbe riportato la frattura delle ossa del bacino. Ilè scappato per le vie ...