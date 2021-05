Call of Duty: il doppiatore di Ghost nella bufera per commenti misogini e Activision taglia tutti i rapporti (Di lunedì 10 maggio 2021) Activision ha tagliato i rapporti con il doppiatore di Call of Duty: Ghost, Jeff Leach, in seguito alla diffusione di un video che raccoglie alcuni suoi commenti misogini. Il video - che è stato condiviso online da streamer che rispondono alle dichiarazioni dispregiative di Leach - è descritto come contenente sessismo e mostra Leach che usa un linguaggio sessualmente esplicito e aggressivo, oltre a insulti personali. "Nel 2021, non c'è posto per la misoginia", afferma una didascalia nel video. "Eppure le giocatrici subiscono regolarmente abusi sessisti". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 10 maggio 2021)hato icon ildiof, Jeff Leach, in seguito alla diffusione di un video che raccoglie alcuni suoi. Il video - che è stato condiviso online da streamer che rispondono alle dichiarazioni dispregiative di Leach - è descritto come contenente sessismo e mostra Leach che usa un linguaggio sessualmente esplicito e aggressivo, oltre a insulti personali. "Nel 2021, non c'è posto per laa", afferma una didascalia nel video. "Eppure le giocatrici subiscono regolarmente abusi sessisti". Leggi altro...

