Calcio | Il gol di Turone compie 40 anni

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - Una rete annullata può fare la storia. 10 maggio 1981, 28esima giornata di Serie A (terzultima del campionato), al Comunale di Torino si affrontano Juventus e Roma in una partita chiave per lo scudetto. I bianconeri guidano la classifica con 39 punti, la Roma segue con 38 (al tempo ogni vittoria valeva due punti). La partita è molto sentita e come spesso capita quando la posta in palio è alta, lo spettacolo ne risente: incontro tirato anche se la Roma gioca senza timore forte anche della superiorità numerica (espulso Furino nella ripresa). Al minuto 74' l'episodio chiave della partita: Bruno Conti dalla trequarti lancia in profondità trovando Pruzzo a centro area. L'attaccante giallorosso di testa prolunga anticipando Prandelli e servendo due compagni liberi. Il più scaltro ad avventarsi sulla sfera è Turone che insacca di testa, 0 a 1 ...

