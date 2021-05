Boxe, De Carolis vs Richards: data, orario, tv e streaming Europeo supermedi (Di lunedì 10 maggio 2021) Giovanni De Carolis (28-9-1) contro Lerrone Richards (14-0). A 36 anni, il pugile romano sfiderà il 28enne britannico nell’incontro in programma a Manchester che mette in palio il titolo Europeo vacante dei supermedi. Sarà uno degli eventi principali della riunione e sarà in programma nella serata di sabato 15 maggio, più o meno alle 22:30, ora italiana. A trasmettere l’evento integrale dalle 20:00 sarà Dazn fino al main event della serata, quello tra Buatsi e Dos Santos. Ma gli occhi dell’Italia saranno inevitabilmente puntati su De Carolis, reduce da tre successi consecutivi ma fermo da quasi due anni, quando nel giugno del 2019 ebbe la meglio su Khoren Gevor. Sarà il primo incontro per l’ex campione mondiale WBA in Inghilterra. Non certo un problema per chi in carriera ha combattutto ovunque, ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 maggio 2021) Giovanni De(28-9-1) contro Lerrone(14-0). A 36 anni, il pugile romano sfiderà il 28enne britannico nell’incontro in programma a Manchester che mette in palio il titolovacante dei. Sarà uno degli eventi principali della riunione e sarà in programma nella serata di sabato 15 maggio, più o meno alle 22:30, ora italiana. A trasmettere l’evento integrale dalle 20:00 sarà Dazn fino al main event della serata, quello tra Buatsi e Dos Santos. Ma gli occhi dell’Italia saranno inevitabilmente puntati su De, reduce da tre successi consecutivi ma fermo da quasi due anni, quando nel giugno del 2019 ebbe la meglio su Khoren Gevor. Sarà il primo incontro per l’ex campione mondiale WBA in Inghilterra. Non certo un problema per chi in carriera ha combattutto ovunque, ...

nigno11 : Prima chance europea per il supermedio De Carolis: "Sono pronto" - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Prima chance europea per il supermedio DeCarolis: 'Sono pronto' #boxe - Gazzetta_it : Prima chance europea per il supermedio DeCarolis: 'Sono pronto' #boxe -

Ultime Notizie dalla rete : Boxe Carolis Boxe: Irma Testa nella Commissione Federale Atleti Della Commissione faranno parte i seguenti componenti: Roberta Bonatti e Antonio De Vitis che ricoprono la carica di Consigliere Federale; Manuel Cappai, Roberto Cammarelle, Giovanni De Carolis, ...

Michael Magnesi: chi è il campione del Mondo Ibo, la vittoria in 47'' di Lone Wolf Addio alla leggenda della boxe Marvin Hagler Al PalaSport di Valle Martella a Zagarolo un gancio ... Da quando Giovanni De Carolis nel luglio 2016 aveva difeso il titolo Wba dei supermedi in Germania ...

Prima chance europea per il supermedio De Carolis: "Sono pronto" La Gazzetta dello Sport De Carolis-Richards, Europeo pesi supermedi: programma, orario, tv, streaming Notte a Manchester per Giovanni De Carolis, che a 36 anni va a sfidare il britannico Lerrone Richards in quella che forse è la sua ultima chance di riprendersi un titolo importante, e cioè l'Europeo d ...

Boxe, Canelo Alvarez: Messico e gloria. Ora la sfida con il 'cattivo' Saunders Nella notte italiana tra sabato e domenica saranno in settantamila ad Arlington (Texas) per il mondiale dei supermedi tra il rosso fuoriclasse messicano e il ...

Della Commissione faranno parte i seguenti componenti: Roberta Bonatti e Antonio De Vitis che ricoprono la carica di Consigliere Federale; Manuel Cappai, Roberto Cammarelle, Giovanni De, ...Addio alla leggenda dellaMarvin Hagler Al PalaSport di Valle Martella a Zagarolo un gancio ... Da quando Giovanni Denel luglio 2016 aveva difeso il titolo Wba dei supermedi in Germania ...Notte a Manchester per Giovanni De Carolis, che a 36 anni va a sfidare il britannico Lerrone Richards in quella che forse è la sua ultima chance di riprendersi un titolo importante, e cioè l'Europeo d ...Nella notte italiana tra sabato e domenica saranno in settantamila ad Arlington (Texas) per il mondiale dei supermedi tra il rosso fuoriclasse messicano e il ...