Barbara Berlusconi è in attesa del quinto figlio

(Di lunedì 10 maggio 2021) L’imprenditrice 36enne, è al quarto mese di gravidanza. Sarà il terzocon il compagno Lorenzo Guerrieri. La famigliasi allarga (ancora)., 36 anni e amministratore delegato della Holding 14 (insieme ai fratelli Eleonora e Luigi), è indel. Come fa sapere l’Ansa, non si sa ancora

Advertising

SkyTG24 : Barbara Berlusconi di nuovo incinta: attende il quinto figlio - Corriere : Barbara Berlusconi è incinta del quinto figlio. La nascita è prevista a novembre - infoitinterno : Barbara Berlusconi conferma la quinta gravidanza: «Speriamo che sia femmina» - infoitinterno : Barbara Berlusconi incinta: quinto figlio in arrivo, ecco quando partorirà - infoitinterno : Barbara Berlusconi è di nuovo in dolce attesa: il sesso del nascituro -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara Berlusconi

il terzo con Lorenzo Guerrieri, la nascita prevista a novembreè di nuovo in dolce attesa . È prevista per metà novembre, a quanto apprende l'Ansa, la nascita del suo quinto figlio (se maschio o femmina non si sa ancora), il terzo con il ...è incinta del suo quinto figlio: lei e Lorenzo Guerrieri diventeranno di nuovo genitori a novembre.è incinta Un altro bebè in arrivo a casa..."Un ragazzo normale". Lorenzo Guerrieri, ecco chi è il compagno di Barbara Berlusconi e il suo lavoro. È il padre di 2 dei suoi 4 figli ...Barbara Berlusconi è nuovamente incinta. La nascita del suo quinto figlio (ancora non si sa se maschio o femmina), il terzo con il compagno Lorenzo ...