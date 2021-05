Aggressione alla figlia di Grassadonia, il messaggio di solidarietà della Lega B (Di lunedì 10 maggio 2021) Con una nota ufficiale sul proprio sito, la Lega B ha espresso un messaggio di solidarietà alla famiglia Grassadonia dopo l’Aggressione della figlia del tecnico del Pescara subita a Salerno. “La Lega Serie B con il presidente Mauro Balata esprime solidarietà alla famiglia Grassadonia, dopo la spregevole Aggressione, sotto casa, di Paola, figlia appena diciottenne del mister del Pescara. Un gesto vile, barbaro che non ha diritto di cittadinanza nel calcio e nella Serie B, ad opera di personaggi che nulla hanno a che fare con una tifoseria civile come quella di Salerno”. La #LegaB insieme a tutte le sue associate si schiera ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 10 maggio 2021) Con una nota ufficiale sul proprio sito, laB ha espresso undifamigliadopo l’del tecnico del Pescara subita a Salerno. “LaSerie B con il presidente Mauro Balata esprimefamiglia, dopo la spregevole, sotto casa, di Paola,appena diciottenne del mister del Pescara. Un gesto vile, barbaro che non ha diritto di cittadinanza nel calcio e nella Serie B, ad opera di personaggi che nulla hanno a che fare con una tifoseria civile come quella di Salerno”. La #B insieme a tutte le sue associate si schiera ...

Advertising

radioalfa : Salernitana, clima teso dopo l'aggressione alla figlia di Grassadonia. La Tifoseria condanna il gesto e guarda a Pe… - add_rall_ : @RealEmisKilla in più: ho reagito e fatto parecchio male ad uno di loro che non era italiano. guarda un po' non son… - GazzettaSalerno : Aggressione choc alla figlia di Grassadonia, la condanna è unanime. La moglie: andremo via da Salerno. - AzzoniFrancesco : @AttilaAzureRive @ricpuglisi Il DDL semplicemente amplia le aggravanti già presenti per la legge contro aggressione… - egos23 : RT @CalcioWeb: #Grassadonia è furiosa dopo l'aggressione alla figlia -