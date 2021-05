Starfield | il nuovo leak svela un' immagine di concept art ispirata ai lavori sci-fi di John Berkey?

(Di domenica 9 maggio 2021) Una possibileart di, l'atteso titolo di Bethesda, è recentemente trapelata online, direttamente dal CDN dello sviluppatore (Content Delivery Network). Naturalmente, non sappiamo se quest'faccia riferimento proprio a, ma la natura sci-fi dei disegni lascia poco spazio all'immaginazione. Una cosa è certa: se ilfosse genuino, ci fornirebbe un importante indizio sull'estetica generale del titolo. L'indizio principale che lega questaart aè l'oggetto simile ad un orologio presente a destra: ciò che viene mostrato sul quadrante del dispositivo è decisamente simile all'HUD di gioco trapelato in un precedente. Leggi altro...

Inoltre, il gioco in questione non è ancora stato annunciato, quindi non stiamo parlando di eventuali modalità multiplayer dio Elder Scrolls 6 , titoli già noti al pubblico. Infine, l'...Negli ultimi mesi c'è stato un grande viavai di informazioni inerenti, ilRPG sci - fi di Bethesda in uscita tra 2021 e 2022. Lo scorso 17 marzo Jeff Grubb di Games Beat ha rivelato che il gioco sarà presentato all'E3 2021 e che uscirà entro la fine ...Un recente leak di Starfield potrebbe aver svelato una concept art inedita, ispirata alle opere dell'artista sci-fi John Berkey.Dai canali di XboxEra, si diffondono nuove indiscrezioni nei riguardi di una presentazione del gioco nel corso dell'anno.