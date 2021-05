Serie C 2020/2021, Marotta salva la Juve Stabia: 1-1 con la Casertana (Di domenica 9 maggio 2021) La Juve Stabia trema ma può continuare a coltivare il suo sogno promozione. Nel primo turno del playoff del girone C di Serie C, la squadra di casa pareggia 1-1 e vola alla prossima fase in virtù del miglior piazzamento nella stagione regolare: quinto contro la decima posizione degli avversari. Dopo un primo tempo povero di emozioni, la partita si è accesa nel finale. Al 77? è l’ex Castaldo a siglare la rete dell’1-0 con un tiro al volo sugli sviluppi di un cross dalla fascia opposta. La Juve Stabia non subisce il contraccolpo, anzi trova finalmente la scossa che mancava. Prima sfiora il gol all’83’ con Borrelli che spara altissimo da posizione favorevole. Poi firma l’1-1 su rigore: Buschiazzo stende in area Vallocchia. Tremolada concede il rigore e Marotta dagli undici metri non ... Leggi su sportface (Di domenica 9 maggio 2021) Latrema ma può continuare a coltivare il suo sogno promozione. Nel primo turno del playoff del girone C diC, la squadra di casa pareggia 1-1 e vola alla prossima fase in virtù del miglior piazzamento nella stagione regolare: quinto contro la decima posizione degli avversari. Dopo un primo tempo povero di emozioni, la partita si è accesa nel finale. Al 77? è l’ex Castaldo a siglare la rete dell’1-0 con un tiro al volo sugli sviluppi di un cross dalla fascia opposta. Lanon subisce il contraccolpo, anzi trova finalmente la scossa che mancava. Prima sfiora il gol all’83’ con Borrelli che spara altissimo da posizione favorevole. Poi firma l’1-1 su rigore: Buschiazzo stende in area Vallocchia. Tremolada concede il rigore edagli undici metri non ...

