Serie A, il programma di domenica 9 maggio (Di domenica 9 maggio 2021) Serie A, il programma e i risultati di domenica 9 maggio. Juventus-Milan il big match di questa giornata. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di domenica 9 maggio. Atalanta impegnata sul campo del Parma, Juventus-Milan il big match. Di seguito il programma di Serie A di domenica 9 maggio, sfide valide per la trentacinquesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Genoa-Sassuolo (ore 12:30)Benevento-Cagliari (ore 15)Hellas Verona-Torino (ore 15)Parma-Atalanta (ore 15)Roma-Crotone (ore 18)Juventus-Milan (ore 20:45)

Maria Marotta, domani debutta il primo arbitro donna in serie B Un passo enorme verso l'uguaglianza nel mondo arbitrale. Maria Marotta, arbitro della sezione di Sapri , è stata designata per la partita di serie B tra Reggina e Frosinone, in programma lunedì prossimo alle ore 14. Diventerà così la prima donna a dirigere una gara nel campionato cadetto. Stephanie Frappart il primo arbitro donna a ...

Calcio, Genoa - Sassuolo a pranzo: ai rossoblu servono punti salvezza

Maria Marotta, domani debutta il primo arbitro donna in serie B Il fischietto della sezione di Sapri (Salerno) è stata designata per la partita di serie B tra Reggina e Frosinone: «Sono arrivata a fare il direttore di gara per caso» ...

Luiz Felipe verso il reinserimento in lista Serie A. Out Hoedt o Musacchio? Esce Hoedt o Musacchio? Dubbi su chi sarà a fargli posto: toccherà ad uno tra Hoedt e Musacchio Il brasiliano potrebbe essere convocato già domani, contro la Fiorentina, ma per far sì che sia al Franc ...

