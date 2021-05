Semplici: “Non siamo ancora salvi. Rigore? Dal campo sembrava esserci” (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Al termine della sfida di campionato contro il Benevento, Leonardo Semplici ha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi toccati dall’allenatore del Cagliari nel post della gara contro i giallorossi di Filippo Inzaghi. Vittoria – E’ una vittoria importante, ottenuta in un campo difficile. Abbiamo fatto una grande prestazione, abbiamo sofferto ma era normale. Il nostro cammino è stato sempre in salita, i risultati che abbiamo ottenuto sono stati meritati. Complimenti ai ragazzi, ci hanno sempre creduto. Rigore – Non lo so, dalla panchina sembrava ci fosse ma non l’ho rivisto. Prestazione – siamo partiti bene, abbiamo fatto gol subito ma dopo non riuscivamo ad accorciare e potevamo ritrovarci in svantaggio. Nella ripresa abbiamo cambiato, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Al termine della sfida di campionato contro il Benevento, Leonardoha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi toccati dall’allenatore del Cagliari nel post della gara contro i giallorossi di Filippo Inzaghi. Vittoria – E’ una vittoria importante, ottenuta in undifficile. Abbiamo fatto una grande prestazione, abbiamo sofferto ma era normale. Il nostro cammino è stato sempre in salita, i risultati che abbiamo ottenuto sono stati meritati. Complimenti ai ragazzi, ci hanno sempre creduto.– Non lo so, dalla panchinaci fosse ma non l’ho rivisto. Prestazione –partiti bene, abbiamo fatto gol subito ma dopo non riuscivamo ad accorciare e potevamo ritrovarci in svantaggio. Nella ripresa abbiamo cambiato, ...

