Mr Wrong – Lezioni d'amore: tutto sulla serie TV con Can Yaman (Di domenica 9 maggio 2021) Da giugno, su canale 5, arriva Mr Wrong – Lezioni d'amore, soap turca con protagonista Can Yaman e Ozge Gurel: ecco trama e cast. Si chiama Mr Wrong – Lezioni d'amore ed è la nuova soap turca che sbarcherà per la prima volta sulla tv italiana a partire da giugno. Il protagonista? Nemmeno a dirlo è sempre lui, Can Yaman, sex symbol, chiacchierato anche per la storia d'amore con Diletta Leotta. Entrato per la prima volta nelle case degli italiani con Bitter Sweet – Ingredienti d'amore, nell'estate del 2019, confermatosi poi con Daydreamer, ancora in corso sulle reti Mediaset, Yaman ci proverà ancora una volta con un'altra soap. Ecco di cosa parlerà Mr Wrong e chi ci ...

