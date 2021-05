Mourinho | i dettagli del contratto tra bonus e diritti d' immagine - Curiosità

(Di domenica 9 maggio 2021) Che Josèabbia firmato per tre anni a 7 milioni netti a stagione era noto a tutti ma idelfirmato dallo Special One con la Roma li rivela la Gazzetta. Il quotidiano milanese scrive che la lunghezza dell'accordo è stata stabilita

Advertising

ForzAzzurri1926 : NAPOLI, CLAMOROSA SVOLTA ADL PRONTO A RISPONDERE AL COLPO ROMA, IL PRESIDENTE HA DECISO IL PROSSIMO ALLENATORE AZZU… - eImudo : RT @DVACMILAN: Abbiamo cambiato 3 proprietà nel frattempo ma dettagli. Prima di Spalletti loro invece avevano brillato. Erano sempre sul po… - DVACMILAN : Abbiamo cambiato 3 proprietà nel frattempo ma dettagli. Prima di Spalletti loro invece avevano brillato. Erano semp… - rvp : .RVP #RaviVisvesvarayaSharadaPrasad MOURINHO-ROMA: I DETTAGLI. JUVENTUS-MILAN: SI AVVICINA LA SFIDA - TG CMIT… - infoitsport : Inter, Mourinho seguito da Walter Samuel alla Roma | I dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho dettagli

Sky Sport

Che Josèabbia firmato per tre anni a 7 milioni netti a stagione era noto a tutti ma idel contratto firmato dallo Special One con la Roma li rivela la Gazzetta. Il quotidiano milanese scrive ...Poi ho buttato giù l'idea è l'ho perfezionata con i... volevo renderlo già romano. Il suo ... LaPressealla Roma: cosa significa il suo arrivo per un grande tifoso come lei?...Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Arrivano nuovi aggiornamenti clamorosi che riguardano la Superlega. Non si placano le polemiche, continui botta ...LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Roma, Mourinho ‘già esonerato’ | I dettagli. LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, nasce la nuova Roma | Quattro colpi per Mourinho. L’esterno giallorosso è valutato circa 7-8 mil ...