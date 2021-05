"Mai stata così da quando avevo 14 anni". Isoardi irriconoscibile dalla Toffanin: "Quanti chili ho perso" | Foto (Di domenica 9 maggio 2021) Elisa Isoardi irriconoscibile. La bellissima conduttrice ha lasciato l'Isola dei Famosi in anticipo a causa di un incidente all'occhio, ma quei giorni di permanenza sono parecchio visibili sul suo corpo. A raccontarlo è lei stessa a Verissimo, in studio da Silvia Toffanin su Canale 5. "Non portavo più la 42 da quando avevo 14 anni!". L'ex volto de La Prova del Cuoco ha infatti ammesso di aver perso dieci chili. Poi la Isoardi ha approfittato della presenza nella puntata dell'8 maggio per ringraziare tutti per la meravigliosa esperienza vissuta:" Grazie per quest'esperienza - ha detto -. Oggi mi piacerebbe la televisione che a me piace guardare. Una tv gentile, diretta, vera. La gente a casa non la imbrogli. Un fidanzato? Ma sì facciamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) Elisa. La bellissima conduttrice ha lasciato l'Isola dei Famosi in anticipo a causa di un incidente all'occhio, ma quei giorni di permanenza sono parecchio visibili sul suo corpo. A raccontarlo è lei stessa a Verissimo, in studio da Silviasu Canale 5. "Non portavo più la 42 da14!". L'ex volto de La Prova del Cuoco ha infatti ammesso di averdieci. Poi laha approfittato della presenza nella puntata dell'8 maggio per ringraziare tutti per la meravigliosa esperienza vissuta:" Grazie per quest'esperienza - ha detto -. Oggi mi piacerebbe la televisione che a me piace guardare. Una tv gentile, diretta, vera. La gente a casa non la imbrogli. Un fidanzato? Ma sì facciamo ...

