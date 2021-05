GP Spagna | LIVE | Hamilton supera Verstappen e va al comando | Ferrari quarta

Advertising

SkySportF1 : ?? #LH44 FIRMA LA POLE N° 100 ?? Super Leclerc, bene Ocon e Sainz IL LIVE ? - SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN ANCORA DI FORZA (giro 2/52) ?? Super sorpasso di Leclerc, Sainz indietro Il LIVE ?… - SkySportF1 : Formula 1, GP Spagna: la diretta live da Barcellona #SkyMotori #F1 #Formula1 #SpanishGP - infoitsport : F1, il gran premio di Spagna in diretta live - Virgilio Sport - zazoomblog : DIRETTA F1 GP Spagna LIVE: Leclerc in lotta per il podio Verstappen si tiene dietro Hamilton - #DIRETTA #Spagna… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna LIVE

56° giro su 66 - Bottas strappa il terzo posto a Leclerc 55° giro su 66 - Bottas ha raggiunto Leclerc Giro più veloce di Hamilton, due secondi più rapido di Verstappen 54° giro su 66 - Verstappen ...40° giro - Lotta tra Ricciardo e Perez per la quinta posizione Verstappen riesce a tenere alla giusta distanza Hamilton affinché non riesca a sfruttare al meglio il DRS 39° giro - secondo pit - stop ...53° giro - Secondo pit-stop per Bottas, gomme soft Ricciardo ha passato Ocon (una sola sosta) e viene superato anche da Sainz, ora settimo 52° giro - Secondo pit-stop per Norris ...27° giro - Pit-stop per Perez che rientra ottavo, davanti a Sainz, con le gomme medie Il replay evidenzia come il pit-stop di Verstappen non sia stato dei più veloci ...