“Doveva essere un viaggio padre-figlia”. Danilo e Chiara morti in sella ad una moto: avevano 55 e 26 anni (Di domenica 9 maggio 2021) Tragedia a Cremona, muoiono padre e figlia. Daniele, 55 anni, e Chiara Ghitti, 26 anni muoiono dopo il violento schianto in moto. L’incidente è avvenuto a Pieve San Giacomo (Cremona). Impossibile evitare l’auto in corsa. padre e figlia stavano percorrendo la strada provinciale Sp27 in moto, come erano soliti fare durante le loro gite. Sbalzano via dalla sella, morendo sul colpo. Ancora restano da accertare la cause che hanno portato allo scontro che per Daniele e Chiara si è rivelato letale. Dai profili social di padre e figlia si apprende che i due erano soliti dedicarsi del tempo. Quasi ogni fine settimana, infatti, partivano in sella alla loro ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 9 maggio 2021) Tragedia a Cremona, muoiono. Daniele, 55, eGhitti, 26muoiono dopo il violento schianto in. L’incidente è avvenuto a Pieve San Giacomo (Cremona). Impossibile evitare l’auto in corsa.stavano percorrendo la strada provinciale Sp27 in, come erano soliti fare durante le loro gite. Sbalzano via dalla, morendo sul colpo. Ancora restano da accertare la cause che hanno portato allo scontro che per Daniele esi è rivelato letale. Dai profili social disi apprende che i due erano soliti dedicarsi del tempo. Quasi ogni fine settimana, infatti, partivano inalla loro ...

