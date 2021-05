Covid, l’Asl Napoli: “Esaurite scorte Pfizer, hub Mostra d’Oltremare e hangar Atitech chiusi (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Avendo esaurito le scorte di vaccino Pfizer, e in considerazione del programma delle prossime forniture, è ormai evidente che da lunedì non sarà possibile garantire le somministrazioni nei centri vaccinali di Mostra d’Oltremare e hangar Atitech”. E’ quanto fa sapere la Direzione strategica dell’Asl Napoli 1 Centro, ribadendo “l’assoluta mancanza di dosi di vaccino a m-Rna con quantità sufficiente rispetto alla capacità di somministrazione”. Alla luce della carenza dei vaccini a disposizione, “a partire da domani, e fino almeno alle 14 di mercoledì, quando da Roma dovrebbero arrivare nuove forniture, la campagna vaccinale dell’Azienda sanitaria locale di Napoli potrà proseguire ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Avendo esaurito ledi vaccino, e in considerazione del programma delle prossime forniture, è ormai evidente che da lunedì non sarà possibile garantire le somministrazioni nei centri vaccinali di”. E’ quanto fa sapere la Direzione strategica del1 Centro, ribadendo “l’assoluta mancanza di dosi di vaccino a m-Rna con quantità sufficiente rispetto alla capacità di somministrazione”. Alla luce della carenza dei vaccini a disposizione, “a partire da domani, e fino almeno alle 14 di mercoledì, quando da Roma dovrebbero arrivare nuove forniture, la campagna vaccinale dell’Azienda sanitaria locale dipotrà proseguire ...

