Così abbiamo dimenticato i nostri vecchi

Advertising

fabiochiusi : Insomma abbiamo accettato l'idea del pass vaccinale senza chiederci se abbia alcun senso scientifico, così com'è? E perché mai? - graziano_delrio : Usciremo dall’emergenza con i #vaccini ma l’accesso deve essere diffuso su tutto il pianeta. Sospendere i brevetti… - nzingaretti : Nel Lazio abbiamo superato il traguardo dei due milioni di somministrazioni di #vaccino, il 90% degli over 80 preno… - NeriPozza : RT @M_Sognatrice: Ho un nome palindromo. Quando mia madre era viva, e mi vedeva di cattivo umore, diceva così: «Vedo che oggi abbiamo Anna… - _buttabenzo : Abbiamo trovato un cucciolo qualche giorno fa, stiamo valutando se tenerlo sennò lo porteremo al canile così che qualcuno possa adottarlo. -

Ultime Notizie dalla rete : Così abbiamo

La Repubblica

Si tratta di una vicenda giudiziaria " chiamiamola" che si sarebbe potuta concludere subito e ...subito tantissime perquisizioni da parte dei carabinieri, a volte neanche autorizzate e ...I gol in campionato sono 21, proprio come i suoi anni: per ritrovare un giovane della sua età... Nel primo tempofatto bene, purtroppo poi gli episodi hanno segnato la gara. Ora però non ...