Calcio a 5, Serie A 2021: Pesaro, Acqua&Sapone e Came Dosson iniziano con il piglio giusto i playoff (Di domenica 9 maggio 2021) E’ stato il fattore campo a fare la differenza in queste gara-1 dei primi tre incontri dei playoff Scudetto del campionato di Calcio a 5 di Serie A. Al Pala Nino Pizza, l’Italservice Pesaro ha iniziato con una vittoria la propria Serie contro il Signor Prestito CMB Matera: 5-2 per la squadra di Fulvio Colini che nel primo tempo è andata avanti nello score per 3-0 con Borruto, Cuzzolino e Canal che hanno fatto capire chi comanda. A completare il quadro nella ripresa le altre marcature di Borruto e Canal. Sul finale i pesaresi hanno un po’ mollato la presa, consentendo al CMB di realizzare due gol con André Santos e Wilde, ma la storia della partita non è cambiata. Perentorio il successo dell’Acqua&Sapone al PalaRigopiano di Pescara contro il Meta Catania Bricocity. Gli uomini di Fausto Scarpitti ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) E’ stato il fattore campo a fare la differenza in queste gara-1 dei primi tre incontri deiScudetto del campionato dia 5 diA. Al Pala Nino Pizza, l’Italserviceha iniziato con una vittoria la propriacontro il Signor Prestito CMB Matera: 5-2 per la squadra di Fulvio Colini che nel primo tempo è andata avanti nello score per 3-0 con Borruto, Cuzzolino e Canal che hanno fatto capire chi comanda. A completare il quadro nella ripresa le altre marcature di Borruto e Canal. Sul finale i pesaresi hanno un po’ mollato la presa, consentendo al CMB di realizzare due gol con André Santos e Wilde, ma la storia della partita non è cambiata. Perentorio il successo dell’Acqua&Sapone al PalaRigopiano di Pescara contro il Meta Catania Bricocity. Gli uomini di Fausto Scarpitti ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie Parmamania: dopo le goleade è tempo di esperimenti, i giovani devono giocare le ultime partite in Serie A Il Parma pensa già al futuro, in un ritorno breve nel calcio che conta con i giovani in campo e qualche elemento chiave che serve per vincere la Serie B. Il futuro gialloblu crociato è adesso e ...

CM Scommesse: il Betis vince nel super terno del lunedì Commenta per primo Monday Night senza le nostre di Serie A . Con un match di Premier League che dice poco ma che potrebbe regalare la quota. Perché il ...rari momenti giocando il suo miglior calcio. Ma ...

Calcio, serie C: il Palermo batte il Teramo e va avanti nei play-off

