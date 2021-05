Amici 20, chi è andato in finale tra Alessandro, Serena, Deddy e Tancredi (Di domenica 9 maggio 2021) Nella ottava puntata del serale di Amici 20 ci sono stati diversi colpi di scena. La messa in onda è stata un po’ più calma del solito: sarà che siamo arrivati alla fine del talent show di Canale 5, ma questa volta le frecciatine tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini sono state meno e, addirittura, la coach di danza classica ha ballato un valzer con il Principe Emanuele Filiberto. Anche i continui botta e risposta tra Zerbi-Arisa e Pettinelli a cui siamo stati abituati ad assistere sono stati meno vivaci. In occasione della semifinale di Amici di Maria De Filippi andata in onda ieri, sabato 8 maggio 2021, la produzione ha deciso di far esibire i ragazzi uno dietro l’altro e di dividere le performance, almeno inizialmente, tra canto e ballo. In questo modo, dunque, man mano si sono scoperti gli allievi che hanno avuto accesso ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 9 maggio 2021) Nella ottava puntata del serale di20 ci sono stati diversi colpi di scena. La messa in onda è stata un po’ più calma del solito: sarà che siamo arrivati alla fine del talent show di Canale 5, ma questa volta le frecciatine tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini sono state meno e, addirittura, la coach di danza classica ha ballato un valzer con il Principe Emanuele Filiberto. Anche i continui botta e risposta tra Zerbi-Arisa e Pettinelli a cui siamo stati abituati ad assistere sono stati meno vivaci. In occasione della semididi Maria De Filippi andata in onda ieri, sabato 8 maggio 2021, la produzione ha deciso di far esibire i ragazzi uno dietro l’altro e di dividere le performance, almeno inizialmente, tra canto e ballo. In questo modo, dunque, man mano si sono scoperti gli allievi che hanno avuto accesso ...

