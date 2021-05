Vita da spiaggia, 8 donne su 10 preferiscono l’uomo depilato (Di domenica 9 maggio 2021) L'uomo villoso sembra essere destinato all'estinzione, almeno stando ai gusti dell'altro sesso, "intercettati" da sondaggi d'opinione e ricerche scientifiche. Secondo uno studio condotto da Quanta System Observatory - effettuato con metodologia Web Opinion Analysis su circa 1500 italiane di età compresa tra i 18 e i 65 anni attraverso un monitoraggio online sui principali social network, blog, forum e community dedicate -, oltre 8 donne su 10 (82%), hanno affermato che l'uomo ideale ha un corpo liscio, completamente depilato, perchè appare più giovane (87%), sexy (84%) e più sicuro di sé (75%).Tra le altre principali motivazioni indicate nel preferire l'uomo depilato, quel tocco di eleganza in più (66%) e il fatto che l'uomo glabro dia l'impressione di essere più curato (57%) e pulito (52%). Questi dati sarebbero indirettamente ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 9 maggio 2021) L'uomo villoso sembra essere destinato all'estinzione, almeno stando ai gusti dell'altro sesso, "intercettati" da sondaggi d'opinione e ricerche scientifiche. Secondo uno studio condotto da Quanta System Observatory - effettuato con metodologia Web Opinion Analysis su circa 1500 italiane di età compresa tra i 18 e i 65 anni attraverso un monitoraggio online sui principali social network, blog, forum e community dedicate -, oltre 8su 10 (82%), hanno affermato che l'uomo ideale ha un corpo liscio, completamente, perchè appare più giovane (87%), sexy (84%) e più sicuro di sé (75%).Tra le altre principali motivazioni indicate nel preferire l'uomo, quel tocco di eleganza in più (66%) e il fatto che l'uomo glabro dia l'impressione di essere più curato (57%) e pulito (52%). Questi dati sarebbero indirettamente ...

